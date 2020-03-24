İspanyol gazeteciden Sözcü’ye ‘corona’ itirafı: ‘Hazırlıksız yakalandık’

Sözcü Spor, Avrupa'da futbolun corona virüsünden ne kadar etkilendiğini, ülkelerin önemli spor gazetecilerinin ağzından duyurmaya devam ediyor. Sırada İspanya var.

Bu ülkedeki değerli meslektaşımız, adının gizli kalması koşuluyla çok önemli bilgiler verdi.

Madrid'de başlayan ve İtalya ile etkileşim sonucu kontrol edilemeyen hastalığı İspanyol gazeteci şu sözlerle anlattı:

İspanya, corona virüse hazırlıksız yakalanan ülkelerden biri. Bundan La Liga ve diğer spor branşlarının etkilenmemesi de mümkün değildi. Mesela İspanya Olimpiyat Komitesi acilen toplanarak, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden (IOC) 2020 Olimpiyatları'nın ertelenmesini de talep etti. Futbola gelince. Özellikle küçük kulüpler büyük bir krizle karşı karşıya. Ligler ertelenip oyun durunca zaten kısıtlı gelirlerinden de oldular.

HAYATİ TEHLİKE VURGUSU

KÜÇÜK kulüp futbolcuları fedakârlık yaparak maaşlarında indirim konusunda uzlaştı. Ama İspanya Futbol Federasyonu ve La Liga Komitesi, futbolu belirsiz bir süreyle askıya aldı; hükümetten “Hayati tehlike geçmiştir” raporu gelene kadar. Hükümet de devam kararı verilmemesi yönünde görüş bildirdi. Böylece sezon belirsiz bir hal aldı. Bu sırada Real Madrid Başkanı Lorenzo Sanz'ı da corona virüsü nedeniyle kaybettik.

BASKET DE ZOR

İspanya’da futboldaki ilk vaka Valencia'dan Ezquiel Garay oldu. Basketbolda da Real Madrid'den Trey Thompkins'in testi pozitif çıktı. Ve tüm sporcularda bir panik başladı. Real Madrid'in futbol takımı da karantinaya alındı. Garay'ın virüsü takım arkadaşlarına bulaştırdığına da kesin gözüyle bakılıyor. Sadece futbolun değil tüm branşların geleceği tehlikede. Basketbol en sevilen ikinci spor ve sezonun tamamlanması beklenmiyor.

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SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKTÜ

İlk olarak Madrid'de ortaya çıktı corona virüsü ve rakamlar inanılmaz hızlı şekilde yükseldi. Sadece başkentte 2 haftada virüs nedeniyle 800'ü aşkın insan hayatını kaybetti. Sağlık sistemi yetmediği için doktorlar ve hemşireler çaresiz bir şekilde gözyaşı döküyor. Çünkü yeri geliyor, vakalara müdahale ederken az sayıda tıbbi ekip ve cihaz olduğu için bazı hastaları resmen ölüme terk etmek zorunda kalıyorlar.

DOKTORLAR VE HEMŞİRELER VİRÜS KAPINCA AYAKLANDI

Sokağa çıkma yasağı 13 Nisan'a kadar uzatılsa da hastalığın önü alınamıyor. Sağlık çalışanlarının en az 3 bin 500'ü corona virüsüne yakalanırken ne yazık ki 17'si hayatını kaybetti. Çaresizlik içerisindeki doktor ve hemşireler kaderleriyle baş başa kaldıklarını belirterek ayaklandı. Ülke ve hükümet bu virüse karşı öyle hazırlıksız yakalandı ki halk ve sağlık sektörü gibi onlar da panikte.

HALK DİNLEMİYOR SORUMSUZLUK VAR

Sizin ülkenizde ve İtalya'da olduğu gibi İspanya'da da insanlar sokağa çıkma yasağını tanımıyor. Yaklaşık 100 Euro cezası olmasına karşın halk, bir şekilde güvenlik güçlerini atlatıyor. İnsanlar hâlâ tehlikenin farkında değil hatta küçümser bir havada. Sosyalleşmeye devam ederek bu virüsün farkında olmadan yayılmasına ve ilerlemesine neden oluyorlar. Uyarılar dinlenmiyor.

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