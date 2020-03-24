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Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Hamamcıoğlu’ndan TFF’ye çok sert tepki: ‘Basiretsiz…’

Fatih Terim'e corona teşhisi konmasının ardından Galatasaray'da tepki okları 26. hafta maçlarını ertelemeyen TFF'ye çevrildi.

07:51 -
Haberler Futbol
Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Hamamcıoğlu’ndan TFF’ye çok sert tepki: ‘Basiretsiz…’

Dün önce Abdürrahim Albayrak, sonra akşam saatlerinde Fatih Terim’in corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından sarı kırmızı camiadan çok sert tepkiler art arda gelmeye başladı.

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu Twitter hesabından bir paylaşım yaparak Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak için geçmiş olsun dileğinde bulunurken; TFF’yi de istifaya çağırdı.

Hamamcıoğlu, “Sevgili Abdürrahim'e, Fatih Hocaya, ve ailelerine çok geçmiş olsun. Göz göre göre ve tüm uyarıları yok sayarak maçları ertelemeyen basiretsiz Federasyon Yöneticileri bu skandalın sorumlularıdırlar ve acilen gerekeni yapmalıdırlar” ifadesini kullandı.

Öte yandan bir tepki de Galatasaray A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar'dan geldi. Hanedar, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Merve Terim Çetin'in “Sizin Allah belanızı versin! Hepiniz Allah'ınızdan bulun!” paylaşımını alıntıladı ve “Hesap vereceksiniz” ifadelerini kullandı.

Hanedar ayrıca Fatih Terim'in paylaşımına da “Hocam, babam, her şeyimiz. Allah acil şifalar versin. Sizi, ailenize, sevdiklerinize ve hepimize bağışlasın” yanıtını verdi.

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Son güncelleme: 08:15 24.03.2020