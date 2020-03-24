Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Hamamcıoğlu’ndan TFF’ye çok sert tepki: ‘Basiretsiz…’

Dün önce Abdürrahim Albayrak, sonra akşam saatlerinde Fatih Terim’in corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından sarı kırmızı camiadan çok sert tepkiler art arda gelmeye başladı.

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu Twitter hesabından bir paylaşım yaparak Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak için geçmiş olsun dileğinde bulunurken; TFF’yi de istifaya çağırdı.

Hamamcıoğlu, “Sevgili Abdürrahim'e, Fatih Hocaya, ve ailelerine çok geçmiş olsun. Göz göre göre ve tüm uyarıları yok sayarak maçları ertelemeyen basiretsiz Federasyon Yöneticileri bu skandalın sorumlularıdırlar ve acilen gerekeni yapmalıdırlar” ifadesini kullandı.

Sevgili Abdürrahim'e, Fatih Hocaya, ve ailelerine çok geçmiş olsun. Göz göre göre ve tüm uyarıları yok sayarak maçları ertelemeyen basiretsiz Federasyon Yöneticileri bu skandalın sorumlularıdırlar ve acilen gerekeni yapmalıdırlar. https://t.co/Mu9GDgmOLF — Eşref Hamamcıoğlu (@hamamcioglu_e) March 23, 2020

Öte yandan bir tepki de Galatasaray A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar'dan geldi. Hanedar, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Merve Terim Çetin'in “Sizin Allah belanızı versin! Hepiniz Allah'ınızdan bulun!” paylaşımını alıntıladı ve “Hesap vereceksiniz” ifadelerini kullandı.

Hanedar ayrıca Fatih Terim'in paylaşımına da “Hocam, babam, her şeyimiz. Allah acil şifalar versin. Sizi, ailenize, sevdiklerinize ve hepimize bağışlasın” yanıtını verdi.

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