Fatih Terim’in sağlık durumu nasıl? İşte Fatih Terim’in son durumu…

Galatasaray’da 2. Başkan Abdurrahim Albayrak’ın corona virüse yakalanmasının ardından teknik direktör Fatih Terim de corona virüs testinin pozitif çıktığını açıklandı.

Dünya spor basının gündemine oturan Fatih Terim’in sağlık durumu merak konusu oldu.

FATİH TERİM’İN SAĞLIK DURUMU

Buse Terim yaptığı paylaşımda “Birkaç bir şey söylemek istiyorum. Hem bu süreçte evinde olup bu konuyu merak edenler için, hem de bu mecrada bu kadar takipçi varken birkaç konuda bilgilendirme yapmak istiyorum. Bunun da görevim olduğunu düşünüyorum. Babam şu anda iyi, hastanede tedavi altında. Kronik bir rahatsızlığının olmaması ve sigara içmemesi bu süreçte bir avantaj. Bunun dışında bekleyeceğiz. Umuyorum her şey iyi olacak ve oradan çok güçlü bir şekilde çıkacak. Tüm mesajlarınız, tüm iyi dilekleriniz için çok çok teşekkür ederim.

Arada buradan bilgilendirme yapacağım. Mümkünse evinizden çıkmayın. Lütfen kendinizi evinizde izole edin ve bu hastalığı başkalarına bulaştırma riskini en aza indirin. Tekrar söylüyorum. Dün yazdığım yazıda da bunu söyledim. İnanın bana bu korku, hiçbir şekilde yanına gidememek.. Hiçbir şekilde yanına gidemezsiniz. Eğer ailenizden birine bir şey olursa, hiçbir şekilde gidemezsiniz, yasak. Lütfen bunu düşünerek hareket edin bundan sonrasında. Elimden geldiğince bilgilendirme yapacağım. Umarım ülkece bu süreci olabildiğince minumum hasarla atlatırız.” dedi.

İşte Buse Terim'in, babası Fatih Terim'in sağlık durumu ile ilgi yaptığı paylaşımı…

İşte Buse Terim’in, babası Fatih Terim’in sağlık durumu ile ilgi yaptığı paylaşımı…

FATİH TERİM’E DESTEK YAĞDI

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim’in corona testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından sosyal medyada binlerce mesaj yayınlandı. Futbol ve sanat camiasının ünlü isimleri Terim’e destek paylaşımları yaparak ‘geçmiş olsun’ mesajları yayınladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından, Türkiye'deki kulüplerden geçmiş olsun mesajları yayınlandı. Başta Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe olmak üzere birçok Süper Lig kulübü, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Fatih Terim'e acil şifalar diledi.

Fenerbahçe Kulübü, ilk geçmiş olsun mesajı paylaşan kulüp olurken, mesajda “Galatasaray Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor, kendisinden iyi haberler duymayı temenni ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.