Fatih Terim’e hakaret eden şahıs hakkında AFAD’dan açıklama!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in corona virüsü testinin pozitif çıkması haberi gündeme damga vururken sosyal medyada da konu en çok konuşulan konular arasına girdi.

Fatih Terim’e destek mesajları yağarken bazı kişiler ise Terim’e hakaret içeren çirkin paylaşımlarda bulundu. Bu şahıslardan birinin AFAD gönüllüsü olduğu sosyal medya kullanıcıları tarafından tespit edilince AFAD harekete geçti.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ya da bilinen adıyla AFAD, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu ve şahsın gönüllülük sisteminden çıkarıldığını tespit edildi.

AFAD, çirkin paylaşımda bulunan şahısla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

“AFAD ailesi olarak bugüne kadar yürüttüğümüz tüm çalışmaları ‘insanımız için ülkemizde, insanlık için tüm dünyada’ anlayışı ile sürdürdük. Dil, din ve ırk farkı gözetmeksizin, insan yaşamını ön planda tuttuk. Kurumumuzun etik ilkeleri, her koşulda insan yaşamının önemini ve herkesin eşit yaşama hakkına sahip olması gerektiğini vurgular.

Ülke olarak yaşadığımız bu zorlu süreçte, milletimizin birlik ve beraberliğine zarar verebilecek her türlü anlayış ve yaklaşımın karşısında olduğumuzu önemle ifade ederiz.

Bu nedenle, AFAD bünyesinde gönüllü olarak görev yaptığını ifade eden ancak ‘gönüllülük’ ilkelerine aykırı hareket eden H.A.G. isimli şahıs AFAD Gönüllülük Sistemi’nden çıkarılmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”