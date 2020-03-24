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Evangelos Marinakis’in corona virüsü yendiği açıklandı

Yunanistan'da corona virüs testi pozitif çıkan ilk isimlerden biri olan Olympiakos'un 52 yaşındaki sahibi Evangelos Marinakis'in hastalığı yendiği açıklandı.

12:24 -
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Evangelos Marinakis’in corona virüsü yendiği açıklandı

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını ile ilgili Yunanistan’dan sevindirici haber geldi.

Yunan kulübü Olympiakos 10 Mart’ta corona virüs testleri pozitif çıkan ve karantinaya alınan başkan Evangelos Marinakis’in hastalığı yendiğini açıklandı.

Olympiakos’un resmi medya hesaplarından şu ifadeler kullanıldı:

“Corona virüs testi pozitif çıkan Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis, bu virüsle olan savaşı kazandı ve hastalığı yendi. 52 yaşındaki başkan Marinakis’in bünyesinde an itibariyle hiçbir semptom kalmadı.”

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Son güncelleme: 12:31 24.03.2020