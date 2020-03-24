Emmanuel Adebayor karantina altına alındı

Paraguay’da corona virüs sebebiyle futbolun askıya alınmasının ardından Togo’ya ailesinin yanına gitmek isteyen eski Başakşehirli golcü futbolcu Emmanuel Adebayor, Benin’de karantinaya alındı. Yetkililer Adebayor’a 14 gün boyunca Benin’de kalacağını açıkladı.

Adabayor’un forma giydiği Olimpia kulübü de bir açıklama yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Emmanuel Adebayor ülkesine dönme kararı aldı. Hükumet tarafından belirlenen karantina süresini tamamladı. Adebayor’a bu kararın riskli olduğunu aktarsak da bu dönemi ailesiyle birlikte geçirmesi gerektiği kararına vardık.” ifadeleri kullanıldı.