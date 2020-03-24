Emmanuel Adebayor karantina altına alındı

Paraguay’da corona virüs sebebiyle futbolun askıya alınmasının ardından Togo’ya ailesinin yanına gitmek isteyen eski Başakşehirli golcü futbolcu Emmanuel Adebayor, Benin’de karantinaya alındı. Yetkililer Adebayor’a 14 gün boyunca Benin’de kalacağını açıkladı.
Adabayor’un forma giydiği Olimpia kulübü de bir açıklama yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Emmanuel Adebayor ülkesine dönme kararı aldı. Hükumet tarafından belirlenen karantina süresini tamamladı. Adebayor’a bu kararın riskli olduğunu aktarsak da bu dönemi ailesiyle birlikte geçirmesi gerektiği kararına vardık.” ifadeleri kullanıldı.
Buen inicio de semana, olimpistas del mundo.
Hoy es @E_Adebayor quién llama a seguir con esta medida de prevención.#QuedateEnCasa pic.twitter.com/qY5GRGHzuD
— Club Olimpia (@elClubOlimpia) March 23, 2020