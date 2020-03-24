Corona virüsü uyarılarını hiçe saydılar!

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle Avrupa’nın hemen hemen tüm ülkeleri gibi İngiltere’de de ligler ertelendi. İngiltere Premier Lig’in ertelenmesinin ardından birçok futbolcu, evinde karantinaya girdi. Ancak The Sun’da yer alan habere göre, corona virüsü tehdidini hiçe sayan birçok yıldız futbolcunun, liglerin ertelenmesinin ardından yıldız futbolcular Dele Alli, Kyle Walker, James Maddison, Ben Chilwell ve Riyad Mahrez’in, geçtiğimiz cumartesi günü sabahlara kadar gece kulüplerinde dolaştı.

İngiltere’de mecbur kalınmadığı sürece sokağa çıkılmaması konusunda hükümetin yaptığı uyarıyı hiçe yıldız futbolcular, gece boyunca üç gece kulübünü dolaştıkları öğrenildi. Sabahın erken saatlerine kadar içki içen ve dans eden beş ismin, günün ilk ışıkları ile birlikte evlerine dağıldı. Dele Alli’nin, son gece kulübünden sevgilisi Ruby Mae ile birlikte çıktığı belirtildi.

Yıldız futbolcuların corona virüsü salgını nedeniyle alınan tedbirleri hiçe sayarak kalabalık ortamlarda eğlenmesi şaşkınlık yaratırken, Delle Ali’nin, iki gün sonra Tottenham’ın antrenman tesislerine gittiği görüldü. Dele Alli, daha sonra arabasına atlayarak 10 dakika kaldığı tesislerden ayrıldı.