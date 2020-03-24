Çağdaş Atan corona testini açıkladı

Galatasaray’da Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim’in corona virüsü testleri pozitif çıkınca Süper Lig’de son maçında sarı-kırmızılı takımla karşılaşan Beşiktaş da takım olarak teste girdi.

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın yardımcısı Çağdaş Atan, Twitter hesabından paylaşım yaparak, “Görülen lüzum üzerine yapılan #koronavirus testim negatif çıkmıştır. Bu salgından etkilenen tüm hastalarımıza acil şifalar dilerim. #EvdeKal Türkiye. Saygılar” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Beşiktaş’ta teknik kadro, futbolcular, yöneticiler ve çalışanlara yapılan corona virüsü testleri negatif çıktı.