Buse Terim’den Fatih Terim için duygusal mesaj! ‘Hiçbir şekilde yanına gidememek..’

Galatasaray'da 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın corona virüse yakalanmasının ardından teknik direktör Fatih Terim de corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. 66 yaşındaki teknik adam Fatih Terim’in corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından kızı Buse Terim tecrübeli teknik adamın son durumu ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

FATİH TERİM’İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Buse Terim yaptığı paylaşımda “Birkaç bir şey söylemek istiyorum. Hem bu süreçte evinde olup bu konuyu merak edenler için, hem de bu mecrada bu kadar takipçi varken birkaç konuda bilgilendirme yapmak istiyorum. Bunun da görevim olduğunu düşünüyorum. Babam şu anda iyi, hastanede tedavi altında. Kronik bir rahatsızlığının olmaması ve sigara içmemesi bu süreçte bir avantaj. Bunun dışında bekleyeceğiz. Umuyorum her şey iyi olacak ve oradan çok güçlü bir şekilde çıkacak. Tüm mesajlarınız, tüm iyi dilekleriniz için çok çok teşekkür ederim.

Arada buradan bilgilendirme yapacağım. Mümkünse evinizden çıkmayın. Lütfen kendinizi evinizde izole edin ve bu hastalığı başkalarına bulaştırma riskini en aza indirin. Tekrar söylüyorum. Dün yazdığım yazıda da bunu söyledim. İnanın bana bu korku, hiçbir şekilde yanına gidememek.. Hiçbir şekilde yanına gidemezsiniz. Eğer ailenizden birine bir şey olursa, hiçbir şekilde gidemezsiniz, yasak. Lütfen bunu düşünerek hareket edin bundan sonrasında. Elimden geldiğince bilgilendirme yapacağım. Umarım ülkece bu süreci olabildiğince minumum hasarla atlatırız.” dedi.

İşte Buse Terim’in, babası Fatih Terim’in sağlık durumu ile ilgi yaptığı paylaşımı…