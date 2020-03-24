Brezilyalı yıldız Hulk eski eşinin yeğeniyle evlendi!

Çin’de Shanghai SIPG forması giyen Brezilyalı yıldız futbolcu Hulk, 12 yıl evli kaldığı eski eşi Iran Angelo de Souza’nın yeğeni Camila ile evlendiğini açıkladı.

Geçen yıl Ekim ayından beri birlikte olduklarını açıklayan Hulk, sosyal medya hesabında bio kısmını ‘evli’ olarak güncelleyince ikilinin resmi nikah kıydığı ortaya çıktı.

Arjantin basınında yer alan haberde, Camila’nın Çin’de oturma izni almak için ani bir kararla evlendikleri belirtilirken ikilinin paylaştığı fotoğrafla parmaklarındaki alyans ise dikkatlerden kaçmadı.

Eski eşi Angelo de Souza’dan Ian, Thiago ve Alice adında üç çocuğu bulunan Hulk, geçtiğimiz Aralık ayında ailesini arayarak Camila ile yaşadığı ilişkiyi itiraf ettiği öğrenilmişti.

Futbolcunun basın sözcüsü yaptığı açıklamada, “Bu cumartesi, Hulk, Camila'nın ailesini ve kardeşlerini telefonla arayarak ilişkilerini açıkladı” ifadeleri kullanmıştı.

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