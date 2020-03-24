Belarus’ta futbol seyircili olarak devam edecek

Belarus Futbol Federasyonu Basın Sözcüsü Aleksandr Oleynik, corona virüsü salgınının Belarus’ta futbol oynanmasını etkilemeyeceğini söyledi. Oleynik, Belarus’ta sezonun seyircili bir şekilde devam edeceğini açıkladı.

Ligi durdurmak için ülkede kritik bir durum olmadığını söyleyen Oleynik, “Maçlar seyircili oynanmaya devam edecek. Sağlık Bakanlığı ile iletişimdeyiz, ligi durdurmak için kritik bir durum yok” dedi.

Oleynik sezonun 27 Mart’tan itibaren devam edeceğini dile getirirken, “81 vaka var, 22’si ise düzeldi. 50’den fazla insanımız şu anda virüsle mücadele ediyor. Ligimiz 27 Mart’ta 2. haftayı oynayacak, sezonu sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

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‘UEFA, KARARI BİZE BIRAKTI’

UEFA ile görüştüklerini ve kararın kendilerinde olduğunu vurgulayan basın sözcüsü, “UEFA’dan bize bir tavsiye gelmedi. Büyük bir videokonferans yapıldı ve UEFA kararları yerel federasyonlara bıraktı” diye konuştu.