Atalanta kalecisi Marco Sportiello’nun corona virüsü testi pozitif çıktı. Kulübün resmi açıklamasının ardından İtalya Serie A’da corona virüsü vakası da 15’e çıkmış oldu.

Sampdoria’da altı, Juventus’ta üç, Fiorentina’da üç, Milan’da bir, Hellas Verona’da bir ve bu vakayla Atalanta’da da bir olmak üzere Serie A’da vaka sayısı 15’e yükseldi.

Kulübün açıklamasında “Marco şu an semptom göstermiyor. Marco ve tüm takımın da tutulduğu karantina 27 Mart’ta sona erecek” ifadelerine yer verildi. Corona virüsünün en sert etkilediği ülke olan İtalya’da ölüm sayısının salı gecesi 6 bin 820’ye yükseldiği açıklanmıştı. Öte yandan Atalanta kulübünün de bulunduğu Bergamo 6 bin 728 vakayla ülkenin en çok etkilenen bölgesi durumunda.

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Atalanta – Valencia maçı yine gündemde!

Belediye Başkanı Giorgio Gori ve pekçok profesör, 19 Şubat’ta oynanan ve Bergamo’dan 40 bin taraftarın Milano’ya gittiği ve San Siro’da oynanan Atalanta-Valencia maçının virüsün bütün İtalya’ya yayılmasında başrolü oynayan olay olduğunu düşünüyordu.

Atalanta, stadyumunun yetersiz olması nedeniyle Şampiyonlar Ligi’nde maçlarını San Siro’da oynadı. Sportiello da o gün Valencia maçında yedekler arasında bulunuyordu. Valencia kulübü de tüm takımın, teknik heyetin ve görevlilerin testlerinin 3’te 1’inin pozitif çıktığını açıklamıştı.