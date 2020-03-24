Arda Turan’dan Fatih Terim paylaşımı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından Terim’e tüm camialardan geçmiş olsun mesajları yağıyor.

Destek mesajlarının bir yenisi de Arda Turan’dan geldi. Arda Turan, kişisel Instagram hesabından Fatih Terim’le olan bir fotoğrafını paylaştı.

Turan mesajında “Aslan Hocam Fatih Terim'e Abdürrahim abi ve sevgili eşine, Fenerbahçeli sporcu arkadaşlarıma, tüm ülkemizde hastalarımıza, acil şifalar diyorum… Onun vazgeçmeme huyu, başarma azmi, bu hastalığın da üstesinden gelecektir. Her zaman olduğu gibi bize örnek ve liderlik edecektir… Hep beraber önlemlere uyalım; bu mücadeleyi beraber kazanacağız…” ifadelerini kullandı ve paylaşımını “evdekal” etiketiyle bitirdi.

İşte o paylaşım: