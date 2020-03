Arda Turan’dan Fatih Terim paylaşımı

View this post on Instagram

Aslan Hocam Fatih Terim'e Abdürrahim abi ve sevgili eşine Fenerbahçeli sporcu arkadaşlarıma,tüm ülkemizde hastalarımıza acil şifalar diyorum… Onun vazgeçmeme huyu, başarma azmi, bu hastalığında üstesinden gelecektir.Her zaman olduğu gibi bize örnek ve liderlik edecektir..Hep beraber önlemlere uyalım; bu mücadeleyi beraber kazanacağız…#evdekal