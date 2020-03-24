2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları erteleniyor!

ULUSLARARASI Olimpiyat Komitesi, salgın nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın geleceğine ilişkin yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Yerel ve ulusal federasyonlar, eski ve aktif tüm olimpik sporculardan gelen tepkiler üzerine komitenin oyunları erteleme hazırlığında olduğu öğrenildi.

Geçen hafta başında video konferans ile gerçekleştirilen toplantının ardından yapılan açıklamada, ertelemenin söz konusu olmadığı belirtilmişti.

4 HAFTA İÇİNDE

IOC'DEN bir yetkili, salgının yayılma hızı ve sporcuların sağlığı göz önüne alınarak, oyunlar ile ilgili nihai kararın 4 hafta içinde alınacağını duyururken Kanada ve Avustralya, olimpiyatlara sporcu göndermeme kararı aldı. ABD Olimpiyat ve Paralimpik Komitesi de (USOPC) de başta yüzme olmak üzere tüm federasyonlarının bu yönde görüş bildirmesinin ardından ‘çekilme'nin gündemde olduğunu duyurdu.

Bu gelişmeler üzerine geri adım atan IOC'nin, Tokyo 2020'yi ertelemesine kesin gözüyle bakılıyor.

BACH’TAN ILIMLI MESAJ

IOC Başkanı Thomas Bach, oyunlara katılacak sporcular için bir mektup kaleme aldı. Bach “İnsan hayatı, olimpiyat dahil her şeyin önündedir. IOC çözümün parçası olmak istiyor. İzleyeceğimiz en önemli prensip, salgına karşı herkesin sağlığını ön planda tutan önlemler olacak. Tünelin ucunda bizi olimpiyat meşalesi karşılayacak” dedi.