Trabzonsporlu Uğurcan Çakır sosyal medyada soruları yanıtladı

Trabzonspor’un genç kalecisi Uğurcan Çakır, corona virüsü nedeniyle evden çıkamayan sporseverlerle sosyal medyada buluştu. Sosyal medyadan gelen sorulara tek tek cevap veren genç kalecinin bu etkinliği, büyük beğeni topladı.

“Futbolcu olmak isteyen birine önerilerin nedir?” sorusuna Uğurcan Çakır, “Hayallerinden vazgeçmeyip, çalışmasını öneririm. Fırsatın kime, ne zaman geleceği belli olmuyor. Bende olduğu gibi”yanıtını verdi.

“Futbol dışında nasıl vakit geçiriyorsun?” sorularını ise başarılı kaleci, “Genelde evde eşimle zaman geçiririm. Kitap okurum, oyun oynarım, dizi izlerim. Salman Jayesh Khanna'nın, Ruhsal Düşünce kitabını okuyorum. Tavsiye ederim. Bir de küçükken okuduğum Sol Ayağım isimli kitap beni etkilemişti” dedi.

Kaleci olmasındaki en büyük etkenin babası ve annesi olduğunu ifade eden Uğurcan Çakır, sonrasında üstümde emeği olduğunu düşünen herkes yanıtını verirken, takımda en komik isimlerin kim olduğunu sorusuna ise “Kendimi saymazsak Abdulkadir Parmak ve Doğan Erdoğan” yanıtını verdi.

Herkese merhaba. Bu tweetin altına gelen sorularınızı saat 21.00 itibariyle elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Soruları evden yazmanızı rica ediyorum :) #EvdeKal #StayAtHome — Uğurcan Çakır (@cakirugurcan96) March 22, 2020

ALISSON MU, OBLAK MI?

Uğurcan Çakır, “Liverpool kalecisi Alisson mu yoksa Atletico Madrid kalecisi Jan Oblak mı?” sorusuna ise Oblak yanıtını vererek Slovenyalı kaleciyi daha çok beğendiğini belirtti.

Başarılı eldiven, “Şampiyonlar Ligi final maçındasın ve son dakikalarda rakip tehlikeli bölgeden frikik kullanacak. Topun başında kimin olmasını istemezsin?” şeklinde gelen soruya ise “Messi” yanıtını verdi.