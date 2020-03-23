TFF’den Fatih Terim’e geçmiş olsun mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak’ın corona virüsüne yakalanması sonrasında geçmiş olsun mesajı yayınladı.

TFF’nin resmi internet sitesinden yayınlanan mesajda “Galatasaray Spor Kulübü’nün önce 2. Başkanı Sayın Abdurrahim Albayrak, daha sonra da Teknik Direktör Sayın Fatih Terim’in koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Sayın Fatih Terim ve Sayın Abdurrahim Albayrak’a acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşacaklarına inanıyoruz. Terim ve Albayrak aileleri ile Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadeleri kullanıldı.