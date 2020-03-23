Spor dünyasında corona virüsüne yakalanan isimler…

Corona virüsü nedeniyle 15 binin üzerinde insan hayatını kaybederken, birçok ülkede karantina ve sokağa çıkma kararları alındı. Dünyanın genelinde ise spor müsabakaları ertelendi, çeşitli ülkelerde bazı sporcular ve çalışanlar da corona virüsüne yakalandı. İşte o isimler…

FUTBOL

TÜRKİYE

Cenk Renda (Fenerbahçe Beko İdari Menajeri), Abdurrahim Albayrak (Galatasaray Kulübü 2. Başkanı)

İSPANYA

Valencia: Ezequiel Garay, Eliaquim Mangala, José Luis Gayà haricinde kulüp çalışanlarının yüzde 35’i.

Espanyol: Wu Lei haricinde kulübün 6 çalışanı

Alaves: 3 futbolcu dahil olmak üzere 15 kişi

Elche: Jonathas

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ALMANYA

Hannover 96: Timo Hübers ve James Horn

Paderborn: Luca Killian

Frankfurt’tan ismi açıklanmayan bir futbolcu

İTALYA

Juventus: Paulo Dybala, Daniele Rugani ve Blaise Matuidi

Sampdoria: Manolo Gabbiadini, Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsby, Fabio DePaoli ve Bartosz Bereszynski

Fiorentina: Germán Pezzella, Patrick Cutrone ve Dusan Vlahovic

Verona: Mattia Zaccagni

Milan: Paulo Maldini

İNGİLTERE

Arsenal: Mikel Arteta

Chelsea: Callum Hudson Odoi

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BASKETBOL

Utah Jazz: Rudy Gobert ve Donovan Mitchell

Real Madrid: Trey Thompkin

Detroit Pistons: Christian Wood

Cleveland State Kadın Takımı antrenörü Chris Kielsmeier

Brooklyn Nets: Kevin Durant ve 3 personel

Boston Celtics: Marcus Smart

Los Angeles Lakers’tan ismi açıklanmaya iki basketbolcu

Profesyonel Basketbolcular Derneği: Alfonso Reyes

Denver Nuggets’tan ismi açıklanmayan 1 kişi

Philadelphia Sixers’tan ismi açıklanmayan 3 kişi

BİSİKLET

Fernando Gaviria (UAE Emirates)

Dmitry Strakhov (Gazprom-Rusvelo)

Maximiliano Richeze (UAE Emirates)

HENTBOL

Mads Mensah Larsen (Rhein-Neckar Löwen)

Gideon Guardiola (Rhein-Neckar Löwen)

OLİMPİYAT

Alberto de Mónaco (IOC üyesi)

Kozo Tashima (Japonya Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı)

VOLEYBOL

Zenit Kazan: Earvin Ngapeth

NFL

New Orlenas Saints Antenörü: Sean Payton

YÜZME

Cameron Van der Burgh (Londra 2012 Olimpiyat şampiyonu)