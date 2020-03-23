Spor dünyasında corona virüsüne yakalanan isimler…

Corona virüsü nedeniyle 15 binin üzerinde insan hayatını kaybederken, birçok ülkede karantina ve sokağa çıkma kararları alındı. Dünyanın genelinde ise spor müsabakaları ertelendi, çeşitli ülkelerde bazı sporcular ve çalışanlar da corona virüsüne yakalandı. İşte o isimler…
Cenk Renda (Fenerbahçe Beko İdari Menajeri), Abdurrahim Albayrak (Galatasaray Kulübü 2. Başkanı)
Valencia: Ezequiel Garay, Eliaquim Mangala, José Luis Gayà haricinde kulüp çalışanlarının yüzde 35’i.
Espanyol: Wu Lei haricinde kulübün 6 çalışanı
Alaves: 3 futbolcu dahil olmak üzere 15 kişi
Elche: Jonathas
Hannover 96: Timo Hübers ve James Horn
Paderborn: Luca Killian
Frankfurt’tan ismi açıklanmayan bir futbolcu
Juventus: Paulo Dybala, Daniele Rugani ve Blaise Matuidi
Sampdoria: Manolo Gabbiadini, Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsby, Fabio DePaoli ve Bartosz Bereszynski
Fiorentina: Germán Pezzella, Patrick Cutrone ve Dusan Vlahovic
Verona: Mattia Zaccagni
Milan: Paulo Maldini
Arsenal: Mikel Arteta
Chelsea: Callum Hudson Odoi
Utah Jazz: Rudy Gobert ve Donovan Mitchell
Real Madrid: Trey Thompkin
Detroit Pistons: Christian Wood
Cleveland State Kadın Takımı antrenörü Chris Kielsmeier
Brooklyn Nets: Kevin Durant ve 3 personel
Boston Celtics: Marcus Smart
Los Angeles Lakers’tan ismi açıklanmaya iki basketbolcu
Profesyonel Basketbolcular Derneği: Alfonso Reyes
Denver Nuggets’tan ismi açıklanmayan 1 kişi
Philadelphia Sixers’tan ismi açıklanmayan 3 kişi
Fernando Gaviria (UAE Emirates)
Dmitry Strakhov (Gazprom-Rusvelo)
Maximiliano Richeze (UAE Emirates)
Mads Mensah Larsen (Rhein-Neckar Löwen)
Gideon Guardiola (Rhein-Neckar Löwen)
Alberto de Mónaco (IOC üyesi)
Kozo Tashima (Japonya Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı)
Zenit Kazan: Earvin Ngapeth
New Orlenas Saints Antenörü: Sean Payton
Cameron Van der Burgh (Londra 2012 Olimpiyat şampiyonu)