SON DAKİKA | UEFA’dan flaş Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kararı!

UEFA, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Kadınlar Şampiyonlar Ligi organizasyonlarının finallerinin ertelendiğini açıkladı.

UEFA’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, corona virüsü salgını nedeniyle bugün yapılan toplantıda Mayıs 2020’de yapılması planlanan Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Kadınlar Şampiyonlar Ligi finallerinin süresiz ertelendiği kaydedildi.

Açıklamaya, tarihler ile ilgili resmi bir kararın henüz alınmadığı ve ileri bir dönemlerde duyuru yapılacağı da eklendi.

İşte UEFA’nın resmi sitesinden yaptığı duyuru:

As a result of the COVID-19 crisis, UEFA has today formally postponed the following finals, originally scheduled for May 2020.@UWCL@EuropaLeague@ChampionsLeague

No decision has yet been made on rearranged dates. Further announcements will be made in due course.

— UEFA (@UEFA) March 23, 2020