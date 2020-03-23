Son dakika! Fatih Terim’in corona virüsü testi pozitif çıktı

Son dakika! Fatih Terim bir paylaşımda bulundu ve corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

66 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı paylaşımında “Bugün yapılan test sonuçlarına göre corona virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere…” ifadelerine yer verdi.

Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere.. — Fatih Terim (@fatihterim) March 23, 2020

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 0-0 berabere kaldıkları Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulunmuş ve maçın ertelenmeyip seyircisiz oynatılmasına tepki göstererek, “Şu top toplayıcı çocukların eldiven giymesi bir şey ifade etmez. Bizim canımız, ailemiz yok mu. Hiç mi Allah’tan korkmuyorsunuz” demişti.

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Terim, “Milyarlar, futbol insan hayatından önemli değil cümlesini, ana haberlerde, spor haberlerinde sürekli konuşuyorlar. Corona virüsü böyle bir şey. Bizi toplumun uyuşturucusu gibi, seyircili oynanan bir spor dalını seyircisiz ve risk altında oynatıyorsunuz. Beraberlikten, puan kaybından ayrı konuşuyorum. Ben, Türk futboluna net 50 senemi verdim. Bir grubun temsilcisiyim. Kimseyi kırmak, kimseyi üzmek niyetinde değilim. Ama doğruları da söyleyeceğim tabii ki. Demin de söyledim, bazıları söyleniyor, ben söylüyorum. Sağlığımız söz konusu, hayatımız söz konusu. Böyle de bir illet var, bu bir gerçek. Hepimiz yardımcı olacağız, elimizden ne geliyorsa. Ama hiç bizim hayatımız, oyuncuların hayatı, hatta basın mensupları. 850 kişi akrediteli. Diğer eklerle birlikte 1000 kişi. 1.5 metreden aşağı mesafemiz olmayacaktı hani?” diye konuşmuştu.