Sergen Yalçın’dan ilk açıklama geldi! ‘Yarın ne olacağını bilemeyiz’

Galatasaray’ın 66 yaşındaki teknik direktörü Fatih Terim’in corona virüs testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından gözler ligde en son oynanan derbi maçı nedeniyle Beşiktaş’a çevrilmişti.

Siyah beyazlı futbolcuların ve teknik heyetin de Fatih Terim’in corona haberinden sonra tedbir olarak test yapacakları belirtildi. Yaşanan bu şoke eden gelişme sonrası Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın A Spor’a bağlanarak açıklamalarda bulundu.

‘BU LANET VİRÜS…’

Sağlık durumu merak edilen Sergen Yalçın: “Herhangi bir bulgu yok, gayet iyiyim, evdeyim, evden çıkmıyorum. Fatih Hoca’nın haberini aldım, çok üzüldüm, çok geçmiş olsun. Yarın ne olacağını bilemeyiz, yarın bize de gelebilir bu lanet virüs. Şu anda iyiyiz, evden çıkmıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘CORONA VİRÜS ABARTILIYOR’ DEMİŞTİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın Galatasaray derbisi sonrası corona virüsün abartıldığını söylemişti. Sergen Yalçın karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, “Yabancı futbolcularınız biraz gergin. Sağlık heyetiyle hafta başı toplantı yaptık. Biz de oyunculara şu anda dünyanın en güvenilen ülkesinde olduklarını söyledik. Sanki corona virüs biraz abartılıyor gibi” ifadelerini kullanmıştı.