Rugby oyuncusu Michael Fatialofa sakatlığından ‘mucizevi’ şekilde iyileşti

Rugby’de Worcester oyuncusu Michael Fatialofa, 4 Ocak’ta Saracen ile oynanan müsabakada boynundan ciddi sakatlık yaşamıştı.

Belindeki yaralanma sebebiyle omurgasında oluşan kompresyon, 27 yaşındaki Yeni Zelandalı sporcunun ameliyat edilmesine sebep oldu. Müdahale sonrası 2 hafta boyuca yoğun bakında kalan Fatialofa, mucizevi bir gelişim kaydederek 6 hafta içinde ayağa kalkmayı, 10 hafta sonunda ise yardım almadan yürümeyi başardı.

Eşi Tatiana sosyal medya üzerinden, “Sağlık profesyonellerinin bile açıklayamadığı bir ‘mucizeye’ tanıklık ediyoruz. Doktorları Michael’ın ilerlemesi karşında şok olmuş durumdalar” şeklinde bir paylaşımda bulundu. Ancak corona salgını sebebiyle önlemler alan hastane, çiftin görüşme sürelerine sınırlama getirdi.

Bir başka rugby yıldızı Loni Uhila, yakın arkadaşı Fatialofa’nın yürüdüğü videoyu Instagram üzerinden paylaştı: