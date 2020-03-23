Orkun Kökçü ‘Lütfen uyarıları önemseyin ve ciddiye alın’

Feyenoord’daki performansıyla beğeni toplayan 19 yaşındaki orta saha Orkun Kökçü, corona virüse karşı uyarıların dikkate alınması gerektiğini belirtirken, “Dünya ve Türkiye corona virüs nedeniyle zor bir durumdan geçiyor. Lütfen uyarıları önemseyin ve ciddiye alın. Lütfen evinizden ayrılmayın. Bu savaşı hep birlikte kazanacağız” dedi.

Orkun Kökçü: “Uyarıları önemseyin ve evinizden ayrılmayın” Ozan Kökçü: #Corona virüsü şaka değil. Evde kalalım”pic.twitter.com/Nj2zPtRAPJ — SKOR (@SozcuSkor) March 23, 2020

OZAN KÖKÇÜ: EVDE KALALIM

Sabah Futbol Kulübü’nün 21 yaşındaki forveti Ozan Kökçü ise “Bu durumu ciddiye alalım. Corona virüs şaka değil. Evde kalalım” diye konuştu.