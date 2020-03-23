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Sözcü

Orkun Kökçü ‘Lütfen uyarıları önemseyin ve ciddiye alın’

Hollanda'nın Feyenoord takımında top koşturan ve Türkiye A Milli Takımı'nda forma giymeyi tercih eden Orkun Kökçü ile Azerbaycan'ın Sabah Futbol Kulübü'nde kariyerini sürdüren ağabeyi Ozan Kökçü, corona virüs önlemleri hakkında uyarıda bulundular.

10:42 -
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Feyenoord’daki performansıyla beğeni toplayan 19 yaşındaki orta saha Orkun Kökçü, corona virüse karşı uyarıların dikkate alınması gerektiğini belirtirken, “Dünya ve Türkiye corona virüs nedeniyle zor bir durumdan geçiyor. Lütfen uyarıları önemseyin ve ciddiye alın. Lütfen evinizden ayrılmayın. Bu savaşı hep birlikte kazanacağız” dedi.

OZAN KÖKÇÜ: EVDE KALALIM

Sabah Futbol Kulübü’nün 21 yaşındaki forveti Ozan Kökçü ise “Bu durumu ciddiye alalım. Corona virüs şaka değil. Evde kalalım” diye konuştu.

Corona hollanda Orkun Kökçü
Son güncelleme: 13:43 23.03.2020