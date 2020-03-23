Merve ve Buse Terim’den büyük tepki! ‘Allah belanızı versin’

Galatasaray’da 2. Başkan Abdurrahim Albayrak’ın corona virüse yakalanmasının ardından teknik direktör Fatih Terim de corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Twitter’dan corona virüse yakalandığını açıklayan Fatih Terim’in kızı Merve Terim Çetin şoke eden gelişmenin ardından sert ifadeler kullandı.

Sizin Allah belanızı versin! Hepiniz Allahınızdan bulun! — Merve Terim Çetin (@mrmrscetin) March 23, 2020

İLGİLİ HABER Fatih Terim`in corona testi pozitif çıktı, CHP harekete geçti!

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Merve Terim Çetin, “Sizin Allah belanızı versin! Hepiniz Allahınızdan bulun!” ifadelerini kullandı. Terim’in diğer kızı Buse Terim Bahçekapılı da twitter hesabından yaşadığı büyük korkuyu paylaştı. Buse yaptığı paylaşımda, ”Çok şey söylemek istiyorum ama kelimeleri seçemiyorum.. Nefesim daralıyor ve hayatımın en kötü saniyelerini yaşıyorum. Yaşadığım korku tarifsiz, yanında olamamanın verdiği acı daha tarifsiz” ifadelerini kullandı.

Çok şey söylemek istiyorum ama kelimeleri seçemiyorum.. Nefesim daralıyor ve hayatımın en kötü saniyelerini yaşıyorum. Yaşadığım korku tarifsiz, yanında olamamanın verdiği acı daha tarifsiz. — Buse Terim Bahçekapılı (@BuseTerim) March 23, 2020

Lütfen kalabiliyorsanız evinizde kalın, hiç biriniz bu korkuyu yaşamak istemezsiniz inanın bana, bakın sadece korku diyorum, lütfen yetkilileri dinleyin, LÜTFEN. — Buse Terim Bahçekapılı (@BuseTerim) March 23, 2020

Fatih Terim, Beşiktaş ile oynadıkları maç öncesinde ligin devam etmesine isyan etmiş ve TFF’ye büyük tepki göstermişti.

BUSE TERİM: SİGARA İÇMEMESİ AVANTAJ

Corona virüs testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim´in kızı Buse, babasının sağlık durumuyla ilgili de bir paylaşım yaptı. Buse, “Babam şu anda iyi, hastanede tedavi altında. Kronik bir rahatsızlığının olmaması ve sigara içmemesi bu süreçte bir avantaj. Bunun dışında bekleyeceğiz. Umuyorum her şey iyi olacak ve oradan çok güçlü bir şekilde çıkacak” dedi.

İLGİLİ HABER Fatih Terim`in corona virüsüne yakalanması dünya basınında!

Sosyal medya hesabından video paylaşan Fatih Terim´in kızı, şu ifadeleri kullandı;

“Birkaç bir şey söylemek istiyorum. Hem bu süreçte evinde olup bu konuyu merak edenler için, hem de bu mecrada bu kadar takipçi varken birkaç konuda bilgilendirme yapmak istiyorum. Bunun da görevim olduğunu düşünüyorum. Babam şu anda iyi, hastanede tedavi altında. Kronik bir rahatsızlığının olmaması ve sigara içmemesi bu süreçte bir avantaj. Bunun dışında bekleyeceğiz. Umuyorum her şey iyi olacak ve oradan çok güçlü bir şekilde çıkacak. Tüm mesajlarınız, tüm iyi dilekleriniz için çok çok teşekkür ederim. Arada buradan bilgilendirme yapacağım. Mümkünse evinizden çıkmayın. Lütfen kendinizi evinizde izole edin ve bu hastalığı başkalarına bulaştırma riskini en aza indirin. Tekrar söylüyorum. Dün yazdığım yazıda da bunu söyledim. İnanın bana bu korku, hiçbir şekilde yanına gidememek.. Hiçbir şekilde yanına gidemezsiniz. Eğer ailenizden birine bir şey olursa, hiçbir şekilde gidemezsiniz, yasak. Lütfen bunu düşünerek hareket edin bundan sonrasında. Elimden geldiğince bilgilendirme yapacağım. Umarım ülkece bu süreci olabildiğince minimum hasarla atlatırız.”