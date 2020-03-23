Max Kruse’den corona çıkışı: Aptalca!

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle Türkiye’de ligler askıya alınırken, futbolcular günlerini karantinada geçirmeye başladı. Fenerbahçe’nin Alman yıldızı Max Kruse, karantina günlerinde yaşadıklarını anlattı. Almanya’da DAZN’a video ile röportaj veren Max Kruse, corona virüsü aşısının bulunamamasının “Aptalca” olduğunu söyledi.

Almanya’da yaşayan ailesi, arkadaşları ve taraftarlara mesaj gönderen Max Kruse “Her zaman olumlu düşünün. Bu salgından da kurtulmayı başaracağız. Corona virüsünün aşısının hala bulunamamış olması aptalca! Ama bu süreçte evde kalırsak, salgından kurtulma süremiz de azalacaktır” dedi.

Sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe’nin kendisine özel bir fizik tedavi odası hazırladığını belirten Max Kruse “Tüm takım karantinada… Evde kaldığım sürece fazla yemek yememeye dikkat ediyorum. Bu beni biraz zorluyor. Elimden geldiğince sağlıklı yiyecekler tüketmeye çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

Şimdilik İstanbul’dan ayrılamayacağını da sözlerine ekleyen Max Kruse, şunları söyledi:

“Kısa dönemde İstanbul’dan ayrılmam mümkün görünmüyor. Ancak ilerde oğlumla daha yakın olmak istiyorum. Onun hayatının en az 10 yılını kaçırdım. Gelecekte oğlumun hayatında daha fazla yer almayı planlıyorum.”