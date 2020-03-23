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Sözcü

Marcos Llorente’den kız arkadaşına keyifli şaka

Atletico Madrid oyuncusu Marcos Llorente'nin, birlikte karantinada bulundukları kız arkadaşına yaptığı şaka sosyal medyada çok paylaşıldı

SKOR DIŞ HABER
12:50 -
Haberler Futbol

Dünya corona salgınıyla savaşına devam ediyor. Birçok yerde ülke çapında karantina uygulanıyor. Spor müsabakaları iptal edilen, kişisel olarak kendisini karantina altına alan sporcuların ev hallerini de sosyal medya üzerinden takip ediyoruz.

Sevgilisine yaptığı şakayla gündeme oturan son sporcu Marcos Llorente oldu. Atletico Madrid’in 25 yaşındaki futbolcusu çektiği videoda kız arkadaşını gafil avlayarak bir su bardağını fırça sopası yardımıyla tutturduğu görülüyor.

Marcos’un gülümsediği ana kadar durumun farkında olmayan kız arkadaşı Paddy, şakayı anladığı anda kahkahalara boğuldu:

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Son güncelleme: 13:10 23.03.2020