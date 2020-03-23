Marcos Llorente’den kız arkadaşına keyifli şaka

Dünya corona salgınıyla savaşına devam ediyor. Birçok yerde ülke çapında karantina uygulanıyor. Spor müsabakaları iptal edilen, kişisel olarak kendisini karantina altına alan sporcuların ev hallerini de sosyal medya üzerinden takip ediyoruz.

Sevgilisine yaptığı şakayla gündeme oturan son sporcu Marcos Llorente oldu. Atletico Madrid’in 25 yaşındaki futbolcusu çektiği videoda kız arkadaşını gafil avlayarak bir su bardağını fırça sopası yardımıyla tutturduğu görülüyor.

Marcos’un gülümsediği ana kadar durumun farkında olmayan kız arkadaşı Paddy, şakayı anladığı anda kahkahalara boğuldu: