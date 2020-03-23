Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: ‘Miguel Lopes’e dönmemesini ben söyledim’

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, TRT Spor canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Gözbaşı corona virüsü sürecini ve liglerin durumunu da değerlendirdi.

Gözbaşı, Portekiz’de bulunan Miguel Lopez hakkında “Corona virüsü Türkiye’ye girmeden önce Miguel Lopes, Portekiz’e gitmişti. Dönmemesini ben talep ettim. Geri kalan bütün oyuncularımız şehirde. Bütün dünyayı saran bir olay. Bekleme sürecinde herkesin önlemlerini alması lazım. Önce sağlık…” ifadelerini kullandı.

Liglerin geleceğine dair de konuşan Başkan, “En üst kurul UEFA. UEFA ne kadar verirse bizde de paralel kararlar verilecektir” dedi.

Bilindiği üzere Kayserispor, hem corona virüsü ile ilgili olarak hem de liglerin ertelenmesi konusunda sosyal medyada oldukça aktif bir tavır sergilemiş ve liglerin ertelenmesi gerektiğini savunmuştu.