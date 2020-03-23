İsviçre’den net Tokyo 2020 mesajı: ‘Bu şartlarda mümkün değil!’

Swiss Olympic (İsviçre Ulusal Olimpiyat Komitesi), IOC’ye (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) çağrıda bulundu ve corona virüsü salgının hız kesmeden yayıldığı bu günlerde Tokyo 2020’nin ertelenmesini talep etti.

İsviçre’de sporda en üst merci olan kuruluş Başkan Juerg Stahl imzasıyla bir açıklama yayınlarken “Bu şartlar altında, olimpik hareket hissiyle adil, global bir Olimpiyat Oyunları’nın mümkün olmadığını düşünüyoruz. Bu sebeple erteleme için IOC’ye başvuruda bulunduk” ifadelerini kullandı.

IOC, Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nın geleceği hakkındaki kararını 4 hafta içinde vereceğini açıklamıştı. Bunun üzerine Kanada ve Avustralya, zamanında yapılmaya çalışılacak bir organizasyona sporcularını göndermeyeceğini açıklamıştı.

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Bu yönde bir karar çıkarsa birçok ülkenin Tokyo 2020’ye sporcu göndermeme kararı alması bekleniyor. Ortak talep oyunların 2021’e ertelenmesi yönünde.

‘Olimpiyat Oyunları umut, güven ve hayat neşesi işareti gönderir ancak…’

Stahl’ın açıklaması şu çarpıcı ifadelerle devam etti: “Sporcular zorlu antrenman koşullarının sıkıntısını çekiyor. Dahası, ülkeler katılımlarını iptal etmeye başladı. Olimpiyat Oyunları umut, güven ve hayat neşesi işareti gönderir ancak sadece dünyanın bütün ülkelerinden sporcularla, gönüllülerle, görevlilerle ve halkla güvenli ve huzurlu bir şekilde deneyimlenirse…”