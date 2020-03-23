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Sözcü

İspanya La Liga süresiz askıya alındı!

İspanya Futbol Federasyonu La Liga'yı corona virüs salgını nedeniyle süresiz askıya aldığını açıkladı. Futbolseverler uzun bir süre Messi, Barcelona, Real Madrid ve El Clasico'dan uzak kalacak.

14:42 -
Haberler Futbol

İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) ve La Liga, ülke futbolunu belirsiz bir süreyle askıya aldığını açıkladı.

Federasyonun resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, “İspanya Futbol Federasyonu ve La Liga Koordinasyon Komitesi’nin birlikte aldığı ortak kararla, futbol maçları ve ligleri hükümetten ‘corona virüs salgınında hayati tehlike geçmiştir’ raporu gelene kadar askıya alınmıştır. Hükümet de herhangi bir sağlık riski oluşturabilecek bir konuda devam kararı verilmemesi yönünde görüş bildirdi” ifadeleri kullanıldı.

RFEF ve La Liga, toplum sağlığının birinci önceliği olduğunu ve İspanyol halkını bu virüse karşı dikkatli olmaya çağırdı. Ülkede corona virüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 462 artarak 2 bin 182’ye ulaşmıştı.

Corona erteleme iptal la liga
Son güncelleme: 15:23 23.03.2020