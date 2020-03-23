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Inter’in corona virüsü testi sonuçlandı

Juventus oyuncusu Rugani'de corona virüsü çıkmasının ardından Inter de oyuncularına test yaptı. Milano ekibi test sonuçlarında hiçbir oyuncuda virüse rastlanmadığını duyurdu.

SKOR DIŞ HABER
18:09 -
Haberler Futbol
Inter’in corona virüsü testi sonuçlandı

İtalya Serie A’da Juventus ile Inter arasında 8 Mart’ta oynanan karşılaşmanın ardından Juve’nin İtalyan savunma oyuncusu Daniele Rugani 12 Mart’ta corona virüsüne yakalandığını açıklamıştı.

Bu gelişmenin ardından Inter Kulübü de tüm oyuncularına, antrenörlerine ve kulüp çalışanlarına corona virüsü testi yaptırdı. Oyuncularını testten sonra evlerinde karantina alan Inter’de sevindirici gelişme yaşandı ve hiçbir oyuncu da virüsün semptomları görülmedi. Inter futbolcuları evlerinde antrenmanlarını bireysel olarak sürdürmeye devam edecek.

Ayrıca Juventus’ta Rugani’nin ardından Matuidi ve Dybala’da da corona virüsüne rastlandı.

İtalya’da futbol 9 Mart’ta alınan karar ile ilk önce 3 Nisan’a kadar ertelenmişti. Serie A virüs ülkenin bazı bölgelerinde görülme başlamasına rağmen bazı maçları iptal ederken, bazı karşılaşmaları da seyircisiz oynatmıştı.

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