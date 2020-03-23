İngiltere’de corona krizi! 3.2 milyar Euro zarar…

İngiltere’de corona virüsü mart ayı başında etkisini göstermeye başladı. Vaka sayısı 5 bini, ölü sayısı 230'u aştı. Hem ülke ekonomisine katkısı olan hem de futbolun lokomotifi kabul edilen İngiltere Premier Ligi de bu salgından nasibini aldı. Birleşik Krallık'ın önemli gazetelerinden The Times'ın usta gazetecisi Oliver Kay de SÖZCÜ okurları için ülkesindeki son durumu kaleme aldı:

ARTETA İLE BAŞLADI

Futbol, ülke halkı için ekmek ve sudan farksız. Düşünün bu sezon ligde ilk kez devre arası tatili oldu ve 2 hafta ligler oynanmayınca halk duruma tepki gösterdi. Şu an daha kötüsü oldu ve en iyi ihtimalle 30 Nisan'a kadar futbol yok. Lige corona virüsünün ilk sıçraması 13 Mart'ta Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta ile oldu. Chelsea'den Callum Hudson-Odoi'nin testinin de pozitif çıkmasıyla tüm takım karantina altına alındı

BİTİRMEK İMKANSIZ

İngiltere’de kararları federasyon değil tüm Premier Lig akımlarının temsilcilerinin bulunduğu kurul alır. UEFA'nın Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni ertelemesiyle rahatlayan kurul, aynı gün ligleri nisan sonuna kadar tehir ettiğini duyurdu. Sezonun şimdiden tamamlanması mümkün değil. İşin ekonomik boyutuna baktığınızda inanılmaz rakamlar karşımıza çıkıyor. Mesela, Championship'te zirveye oynayan Leeds United, 2004'ten, Nottingham Forest, 1999'dan bu yana Premier Lig'te yoklar.

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100 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR

Preston 40 yılı aşkın süredir, Brentford ise hiçbir zaman en üst ligde oynayamadı. Premier Lig'e yükselecek 3 takımın her biri 170 milyon Euro alacak. Kulüp ve futbolcuların ödediği vergi yıllık 3.5 milyar Euro. 100 bin kişi futbol endüstrisinde çalışıyor ve bu sektörün ülke ekonomisine yıllık katkısı yaklaşık 8.2 milyar Euro. Corona virüsü nedeniyle futbolun durmasının ekonomiye de olumsuz yansıması olacak. Sezon bundan sonra oynanamazsa naklen yayıncı kuruluşların zararı 3.2 milyar Euro, kulüplerin ise 810 milyon Euro olacak.

LIVERPOOL ŞAMPİYON

Neredeyse her takımın taraftarı 25 puan fark atan Liverpool'un 990'dan bu yana ilk Premier Lig şampiyonluğunu şimdiden kazandığında hemfikir. Ama iş bununla bitmiyor. Şampiyonlar Ligi'ne gideceklerin belirleneceği ilk 4 sıra için mücadele devam ediyor. Bu yüzden sezonun gerekirse temmuz ayına kadar oynanması gündemde. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncuların da ekstra 2-4 hafta uzatma durumu tartışılıyor.

HALK BOŞLUĞA DÜŞTÜ

İngiltere’de halkın özellikle hafta sonları iki değişmezi vardır. Birincisi maça gitmek ya da izlemek, ikincisi pub ya da barda arkadaşlarla bir araya gelip sosyalleşmek. Şu an hem maç yok hem de pub, bar ve restoranlar kapalı. İnsanlar boşluğa düştü ve adeta sudan çıkmış balığa döndü. Bir virüs, İngilizlerin yaşam biçimini, alışkanlıklarını ve keyiflerini elinden aldı. Tıpkı dünyanın bu yüzden mağdur olan diğer ülkelerinde olduğu gibi.

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