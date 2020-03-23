Hasar büyük

FUTBOLU, daha iyi bilen uzmanlarına bırakayım; ben, diğerlerini anlatayım: Öncelikle, basketbolu yönetenler sınıfta kaldı. NBA yönetimi ilk vakanın ardından 500 milyon doları bulması beklenen zararı göze alıp ligi durdurdu. Takvimler 12 Mart'ı gösteriyordu. Aynı gün FIBA ve EuroLeague de erteleme kararı aldı. Ama artık çok geçti. EUROLEAGUE kararı alana kadar 2'şer maç yaptırmıştı. Thompkins'in testinin pozitif çıkması yüzünden Real Madrid'in futbol takımı bile karantinaya alınmıştı.

NBA ve Real Madrid'de vaka çıkmasa EuroLeague belki ‘seyircisiz'e devam edecekti ama kriz ellerinde patladı. Bizim federasyon da seyircisiz maçlarda bile salonda en az 30-40 kişi bulunurken erteleme kararı al(a)madı. Herhalde biraz EuroLeague cesaretlendirdi; biraz da futbolun “Biz dururken size söz düşmez” demesinden korktular! Maçlara çıkmayan basketbolcular bile oldu; bu sırada virüs, Avrupa ve Türk basketbolunun gözbebeği takımlarından birine sıçradı!

Şimdi, takvim de oyuncu kontratları da; yani basketbolun geleceği tamamen belirsiz. BU arada Tokyo 2020'ye yaklaşık 4 ay kaldı. Ama olimpik branşlarda faaliyet yok. Tüm maçlar, turnuvalar, idmanlar iptal. Sporcular performanslarını en üst düzeye çıkarmaları gereken dönemde çalışamıyor. 200'ü aşkın ülkeden onbinlerce sporcu, antrenör, hakem ve yönetici ile bilet alan milyonlarca sporseverin gözü IOC'de. Tüm olimpik sporcular, tehlike büyük olduğu için ertelemeden yana. Ama IOC inat ediyor. Sebebi ticari anlaşmalar!

AVRUPA'DA kim vurdumduymaz, kim bu işi ciddiye almadı; rakamlar belli! İspanyol ve İtalyanlar bu krizi yönetemedi. IOC inat ederse hasar daha da büyüyebilir. Biz? Mangalından vazgeçmeyenler, “Kayak yapıyoruz ama 10 metre arayla” diyenler, cami kapısını tekmeleyenler olduğu sürece Bilim Kurulu'nun işi gerçekten zor!