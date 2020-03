Gary Lineker, oğlu corona semptomu gösterince izole oldu!

İngilizlerin efsane golcüsü Gary Lineker, corona virüsüne karşı kendisini evinde izole ettiğini Twitter’dan duyurdu. 59 yaşındaki efsane isim, oğlu George’un corona virüsü nedeniyle koku ve tat alma duyularını kaybettiğini belirtti.

Vakaların 5 binin üzerinde olduğu İngiltere’de 280’den fazla kişi hayatını kaybetti. Tüm dünyada olduğu gibi büyük korkuya neden olan virüs, George Lineker’i de yakaladı.

Lineker attığı tweet’te, “Oğlum George’ta semptomlar var. Tat ve koku alma duyularını tamamen kaybetti. Garip çünkü bunlar konusunda fazla bilginlendirme yapılmadı. Neredeyse 1 hafta oldu. Birlikte çok zaman geçirdik. Acil olarak ellerimi yıkadım, uzaklaştı ve kendimi izole ettim” ifadelerini kullandı.

The Sun’da yer alan göre; İngiltere Kulak Burun Boğaz doktorlarının birliği corona virüsü öksürük ve ateş olmasa dahi tat ve koku alma duyularını kaybetmeye neden olabilir bilgisini paylaştı.

In self isolation as @GeorgeLineker has symptoms. They're not the regular ones, but complete loss of sense of taste and smell. Odd these have not been pointed out much. Been nearly a week and has spent time at mine. I've been vigilant, hand washing/distancing but isolation it is.

