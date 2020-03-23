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Galatasaray A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar: ‘Hesap vereceksiniz!’

Galatasaray A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar, Fatih Terim'in corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından "Hesap vereceksiniz!" paylaşımında bulundu.

23:40 -
Haberler Futbol
Galatasaray A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar: ‘Hesap vereceksiniz!’

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından tepkiler çığ gibi büyürken bir paylaşım da Galatasaray A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar’dan geldi.

Hanedar, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Merve Terim Çetin’in “Sizin Allah belanızı versin! Hepiniz Allah’ınızdan bulun!” paylaşımını alıntıladı ve “Hesap vereceksiniz” ifadelerini kullandı.

Hanedar ayrıca Fatih Terim’in paylaşımına da “Hocam, babam, her şeyimiz. Allah acil şifalar versin. Sizi, ailenize, sevdiklerinize ve hepimize bağışlasın” yanıtını verdi.

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Son güncelleme: 23:58 23.03.2020