Formula 1’de ertelenen sekizinci yarış Azerbaycan oldu

Formula 1’de Azerbaycan Grand Prix’sinin ertelendiği açıklandı. Karar Formula 1, FIA ve yerel yönetimlerin ortak görüşleri sonucunda alındı.

Corona virüsü salgını sebebiyle birçok spor organizasyonunda olduğu gibi Formula 1’de de önlem amacıyla müsabakalar erteleniyor. 7 Haziran’da düzenlenmesi planlanan Azerbaycan’daki organizasyonun ertelenmesiyle F1’de corona virüsü sebebiyle ertelenen veya iptal edilen yarış sayısı sekize yükseldi.

Daha önce Avustralya, Bahreyn, Vietnam, Çin, Hollanda, İspanya ve Monako Grand Prix’leri ertelenmiş veya iptal edilmişti.

