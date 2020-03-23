FIFA’dan corona virüsü uyarı videosu… Türkiye’den iki isim

Tüm dünyada hızla yayılan corona virüsü nedeniyle ülkeler olağanüstü tedbirler alırken, futbolun zirvesindeki kurum FIFA da, salgın süresince yapılması gerekenleri sıralayan bir video yayınladı. Yıldız isimlerle çekilen videoda Türkiye’den Radamel Falcao ve Emre Belözoğlu da yer aldı.

Ellerin sık sık yıkanması, temastan kaçınma, dirseğe doğru öksürme, yüze dokunmama ve evde kalma çağrıları yapılan videoda 28 isim yer aldı. FIFA Başkanı Gianni Infantino, çekilen video ile ilgili yaptığı açıklamada “Birlikte bu süreci atlatacağız” dedi.

İşte FIFA’nın resmi Twitter hesabından yayınladığı video: