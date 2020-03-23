Fenerbahçe ve Beşiktaş’tan, Albayrak için geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe’nin resmi sitesinden yayımlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

“Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, eşi Şükran Albayrak ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; Abdurrahim Albayrak ile eşinin en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını ve iyi haberlerini almayı temenni ediyoruz. Birlikte başaracağız.”

Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, eşi Şükran Albayrak ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; Abdurrahim Albayrak ile eşinin en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını ve iyi haberlerini almayı temenni ediyoruz. #BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/gCnkXjmccI — Fenerbahçe SK – #EvdeKal (@Fenerbahce) March 23, 2020

Beşiktaş da “Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile eşi Şükran Albayrak´ın Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Abdurrahim-Şükran Albayrak çiftinin bir an evvel sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyor, Albayrak ailesi ile Galatasaray Spor Kulübü camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” mesajını paylaştı.