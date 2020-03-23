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Fenerbahçe ve Beşiktaş’tan, Albayrak için geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe, korona virüs testi pozitif çıkan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

13:52 -
Haberler Fenerbahçe
Fenerbahçe ve Beşiktaş’tan, Albayrak için geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe’nin resmi sitesinden yayımlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

“Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, eşi Şükran Albayrak ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; Abdurrahim Albayrak ile eşinin en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını ve iyi haberlerini almayı temenni ediyoruz. Birlikte başaracağız.”

Beşiktaş da “Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile eşi Şükran Albayrak´ın Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Abdurrahim-Şükran Albayrak çiftinin bir an evvel sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyor, Albayrak ailesi ile Galatasaray Spor Kulübü camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” mesajını paylaştı.

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Son güncelleme: 14:28 23.03.2020