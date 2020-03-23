Fenerbahçe Beko’nun yıldızı Kostas Sloukas, ülkesi Yunanistan’a gitti!

COVID-19 şüphesiyle bazı oyuncuları testlere tabi tutulan Fenerbahçe Beko'da gözlerin çevrildiği isimlerden biri Kostas Sloukas'tı. Yunan yıldız İstanbul'dan ayrılarak Selanik'e gitti.

Yunan medyası, iki ülke arasında uçuş yasağı olduğu için Sloukas'ın arabasıyla Selanik'e gittiğini ve buradaki evinde kendini karantinaya aldığını duyurdu.

Yoldaki fotoğrafını paylaşan yıldız basketbolcunun geri dönüş için sarı-lacivertli kulübün vereceği kararı beklediği öğrenildi. Sloukas, sosyal medya hesabından arabasında çektiği bir fotoğrafı, “Evde karantina için sonunda özgürüm” ifadeleriyle paylaştı.

Yunan basketbolcunun ellerinde eldiven olması da dikkat çekti.

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