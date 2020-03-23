Fatih Terim’in corona virüsü testi pozitif çıktı, sosyal medyada tepki yağdı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in, corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı. Haberin duyulmasının ardından sosyal medya kullanıcıları, Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) tepki yağdırdı.

Beşiktaş maçının oynanma kararı verilmesini eleştiren sosyal medya kullanıcıları, yaptıkları paylaşımlarla TFF Başkanı Nihat Özdemir’in istifa etmesi gerektiğini savundular.

İşte Twitter’da yapılan paylaşımlardan bazıları:

Nihat Özdemir istifa!#fatihterim uyarmıştı! Hem de ne uyarma ;( pic.twitter.com/nUCp38EY2w — Hayrettin YILDIRIM (@X_Berq) March 23, 2020

“Bir şey yok; oyna, devam” dediniz… Bakalım bu yükün altından nasıl kalkacaksınız? — Ugur Vardan (@LezzzetAbi) March 23, 2020

Fatih Terim’de de korona çıkmış… Ligleri devam ettirenler nasılsınız, afiyettesinizdir umarım… — can gurses (@canitti) March 23, 2020

Günlerce anlatamadık. TBF, TFF, diğer federasyonlar acizlikleriyle belki de yüzlerce sporcuya, teknik ekibe, çalışana bu hastalığın bulaşmasının sorumlusu oldu. https://t.co/DN1qwOY8mq — Ebru Koksaldi (@kum_kitabi) March 23, 2020

Bu tweet'i yazdığımda küfür edenler vardı. Bugün gelinen noktada Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in virüs testi pozitif çıktı. Kendisine çok geçmiş olsun, acil şifalar dilerim. Umarım bir an evvel takımının başına döner. https://t.co/s6Wo7Hr3Rp — Can Yılmaz (@canyilmaz1) March 23, 2020

Geçmiş olsun hocam. Ligi erteletmeyenlerin hırsı bu noktaya getirdi maalesef. Umarım gereğini yapar ve federasyondan ayrılırlar. Siz neleri yenmediniz ki bu virüsü yenemeyesiniz. Evelallah bunun da üstesinden gelirsin. #fatihterim https://t.co/Q66WQpcTLu — Ali Öztunç (@Ali_Oztunc) March 23, 2020

Çok geçmiş olsun. Yemin ederim türkiye’de yaşasaydım tff binasını basardım!#fatihterim pic.twitter.com/JYi8kMcolz — Melo (@melociento) March 23, 2020

Lütfen ligleri erteleyin dedidiğinde Demirören ve Katarlılar para kazanmaya devam etsin diye ısrarla oynatmaya devam ettiniz. Şimdi istediğiniz takıma o kupayı alıp verin, insan canından çok mu önemli? Allah belanızı versin ne diyelim.#fatihterim pic.twitter.com/cFxiJ1c2Ej — Azad Çoruh (@Azadcrh) March 23, 2020

Alın başa sarın sarın izleyin vicdanınıza hesap verin Allah yardımcın olsun hocam #FatihTerim pic.twitter.com/iyalot0CwP — royz the morningstar (@royzvow) March 23, 2020