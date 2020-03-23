SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

Fatih Terim’in corona virüsü testi pozitif çıktı, sosyal medyada tepki yağdı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medya kullanıcıları büyük tepki gösterdi.

22:57 -
Haberler Futbol
Fatih Terim’in corona virüsü testi pozitif çıktı, sosyal medyada tepki yağdı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in, corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı. Haberin duyulmasının ardından sosyal medya kullanıcıları, Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) tepki yağdırdı.

Beşiktaş maçının oynanma kararı verilmesini eleştiren sosyal medya kullanıcıları, yaptıkları paylaşımlarla TFF Başkanı Nihat Özdemir’in istifa etmesi gerektiğini savundular.

İşte Twitter’da yapılan paylaşımlardan bazıları:

Corona fatih terim galatasaray
Son güncelleme: 07:12 24.03.2020