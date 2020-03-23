Fatih Terim’e kulüplerden geçmiş olsun mesajları

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından, Türkiye’deki kulüplerden geçmiş olsun mesajları yayınlandı. Başta Galatasaray’ın ezeli rakibi Fenerbahçe olmak üzere birçok Süper Lig kulübü, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Fatih Terim’e acil şifalar diledi.

Fenerbahçe Kulübü, ilk geçmiş olsun mesajı paylaşan kulüp olurken, mesajda “Galatasaray Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor, kendisinden iyi haberler duymayı temenni ediyoruz” ifadeleri kullanıldı

İşte kulüplerin resmi Twitter hesaplarından yaptıkları Fatih Terim paylaşımları:

Biz omuz omuza verince neleri başarmadık ki! Seninleyiz hocam! Bir kez daha #BirlikteYeneceğiz! https://t.co/930i6Mgr0k — G a l a t a s a r a y S K (@GalatasaraySK) March 23, 2020

Galatasaray Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor, kendisinden iyi haberler duymayı temenni ediyoruz. pic.twitter.com/g3C9aVjv10 — Fenerbahçe SK – #EvdeKal (@Fenerbahce) March 23, 2020

Galatasaray Kulübü Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz. pic.twitter.com/xbuR28RdQ5 — Beşiktaş JK (@Besiktas) March 23, 2020 Covid-19 teşhisi konularak tedavisine başlanan Galatasaray Teknik Direktörü Sayın Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. #BirlikteBaşaracağız #EvdeKal pic.twitter.com/L04LilNili — Trabzonspor Kulübü #EvdeKal (@Trabzonspor) March 23, 2020

Galatasaray Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa sürede sağlığına kavuşmasını ve kendisinden iyi haberler duymayı temenni ediyoruz.#BirlikteBasaracagiz pic.twitter.com/Q3X0uQbO89 — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) March 23, 2020

Galatasaray Teknik Direktörü sayın Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ederiz. #AytemizAlanyaspor https://t.co/Go9IewcQJU — Aytemiz Alanyaspor (@Alanyaspor) March 23, 2020

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Covid-19 testinin pozitif çıktığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Sayın Terim'e ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa sürede sağlığına kavuşacağınıza inanıyoruz. #BirlikteBaşaracağız https://t.co/ceSU41uXtR — Hes Kablo Kayserispor (@KayserisporFK) March 23, 2020

Korona testi pozitif çıkan Galatasaray Spor Kulübü Teknik Direktörü Fatih Terim’e acil şifalar dileriz. Geçmiş olsun @fatihterim pic.twitter.com/0Cot6iaiyD — MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) March 23, 2020

Galatasaray Teknik Direktörü Sayın Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz. İyi haberlerinizi bekliyoruz! @GalatasaraySK & @fatihterim https://t.co/T3vO6iZgUv — Gaziantep FK | #EvdeKal (@GaziantepFK) March 23, 2020