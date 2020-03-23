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Sözcü

Fatih Terim’e kulüplerden geçmiş olsun mesajları

Corona virüsü testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Türkiye'deki spor camiaları geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

22:36 -
Haberler Futbol
Fatih Terim’e kulüplerden geçmiş olsun mesajları

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından, Türkiye’deki kulüplerden geçmiş olsun mesajları yayınlandı. Başta Galatasaray’ın ezeli rakibi Fenerbahçe olmak üzere birçok Süper Lig kulübü, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Fatih Terim’e acil şifalar diledi.

Fenerbahçe Kulübü, ilk geçmiş olsun mesajı paylaşan kulüp olurken, mesajda “Galatasaray Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor, kendisinden iyi haberler duymayı temenni ediyoruz” ifadeleri kullanıldı

İşte kulüplerin resmi Twitter hesaplarından yaptıkları Fatih Terim paylaşımları:

fatih terim Fenerbahçe
Son güncelleme: 23:39 23.03.2020