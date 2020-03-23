Fatih Terim Beşiktaş maçı sonrası isyan etmişti! ‘Hepimiz karantinaya gideriz’

Galatasaray’da 2. Başkan Abdurrahim Albayrak’ın corona virüse yakalandığını açıklamasının ardından bir şoke eden haber de Fatih Terim’den geldi.

66 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı twitter’da yaptığı paylaşımında “Bugün yapılan test sonuçlarına göre corona virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere…” ifadelerini kullandı ve corona virüs olduğunu duyurdu. Terim’in bu haberi açıklamasının ardından 8 gün önce oynanan Beşiktaş maçı sonrası basın toplantısında yaptığı açıklamalar gündem oldu.

‘ÇOCUKLARIN ELDİVEN GİYMESİ BİR ŞEY İFADE ETMEZ’

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 0-0 berabere kaldıkları Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulunmuş ve maçın ertelenmeyip seyircisiz oynatılmasına tepki göstererek, “Şu top toplayıcı çocukların eldiven giymesi bir şey ifade etmez. Bizim canımız, ailemiz yok mu. Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz” demişti.

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‘SALONDA 67 KİŞİ VAR HEP BERABER KARANTİNAYA GİDERİZ’

Fatih Terim basın toplantısını takip eden gazetecilere yönelik de şu ifadeleri kullanmıştı: “Şu salonda şu anda 67 kişi var. İnşallah futbol aleminde bir şey çıkmaz. Çıkarsa hep beraber karantinaya gideriz. Maalesef böyle bu iş.”

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‘HAYATIMIZ SÖZ KONUSU’

Terim basın toplantısındaki eleştirilerine şöyle devam etmişti: “Milyarlar, futbol insan hayatından önemli değil cümlesini, ana haberlerde, spor haberlerinde sürekli konuşuyorlar. Corona virüsü böyle bir şey. Bizi toplumun uyuşturucusu gibi, seyircili oynanan bir spor dalını seyircisiz ve risk altında oynatıyorsunuz. Beraberlikten, puan kaybından ayrı konuşuyorum. Ben, Türk futboluna net 50 senemi verdim. Bir grubun temsilcisiyim. Kimseyi kırmak, kimseyi üzmek niyetinde değilim. Ama doğruları da söyleyeceğim tabii ki. Demin de söyledim, bazıları söyleniyor, ben söylüyorum. Sağlığımız söz konusu, hayatımız söz konusu. Böyle de bir illet var, bu bir gerçek. Hepimiz yardımcı olacağız, elimizden ne geliyorsa. Ama hiç bizim hayatımız, oyuncuların hayatı, hatta basın mensupları. 850 kişi akrediteli. Diğer eklerle birlikte 1000 kişi. 1.5 metreden aşağı mesafemiz olmayacaktı hani?”