Corona’ya yakalanan Rudy Gobert koku alamıyor!

NBA’de corona virüsüne yakalanan ilk basketbolcu olan Utah Jazz pivotu Rudy Gobert, Twitter’dan yaptığı açıklamada koku alma duyusunu kaybettiğini açıkladı.

12 Mart tarihinde virüse yakalandığı açıklanan ve NBA’in de iptal edilmesine neden olan Gobert, 10 gündür karantinada tutuluyor. Fransız basketbolcu TSİ 22.39’da attığı tweet’te, “Koku ve tat alma duyularının kaybedilmesi, corona virüsünün semptomlarından… 4 gündür hiçbir şeyin kokusunu alamıyorum. Aynı durumu yaşayan var mı?” ifadelerini kullandı.

Rudy Gobert’in ardından Utah Jazz’ın bir diğer yıldızı Donovan Mitchell da corona virüsüne yakalanmıştı.

İLGİLİ HABER Boston Celtics ve Los Angeles Lakers oyuncularında corona tespit edildi

Just to give you guys an update, loss of smell and taste is definitely one of the symptoms, haven't been able to smell anything for the last 4 days. Anyone experiencing the same thing?

— Rudy Gobert (@rudygobert27) March 22, 2020