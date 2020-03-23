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Corona’ya yakalanan Rudy Gobert koku alamıyor!

Corona virüsüne yakalanarak karantina altına alınan NBA takımlarından Utah Jazz oyuncusu Rudy Gobert, 4 gündür koku alma duyusunu kaybettiğini açıkladı.

SKOR DIŞ HABER
00:06 -
Haberler Basketbol
Corona’ya yakalanan Rudy Gobert koku alamıyor!

NBA’de corona virüsüne yakalanan ilk basketbolcu olan Utah Jazz pivotu Rudy Gobert, Twitter’dan yaptığı açıklamada koku alma duyusunu kaybettiğini açıkladı.

12 Mart tarihinde virüse yakalandığı açıklanan ve NBA’in de iptal edilmesine neden olan Gobert, 10 gündür karantinada tutuluyor. Fransız basketbolcu TSİ 22.39’da attığı tweet’te, “Koku ve tat alma duyularının kaybedilmesi, corona virüsünün semptomlarından… 4 gündür hiçbir şeyin kokusunu alamıyorum. Aynı durumu yaşayan var mı?” ifadelerini kullandı.

Rudy Gobert’in ardından Utah Jazz’ın bir diğer yıldızı Donovan Mitchell da corona virüsüne yakalanmıştı.

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Corona NBA Rudy Gobert Utah Jazz
Son güncelleme: 00:09 23.03.2020