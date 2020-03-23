Charles Barkley’nin corona virüsü testi negatif çıktı!

Corona virüsü semptomları gösteren 57 yaşındaki NBA efsanesi ve basketbol yorumcusu Charles Barkley, Covid-19 testinin negatif çıktığını açıkladı.

Rudy Gobert’in testinin pozitif çıkmasıyla NBA’de sezonun askıya alınmasının ertesi gününde canlı yayına bağlanıp hasta hissettiğini ve test yaptıracağını açıklayan Barkley, Tuner Sports’a yaptığı açıklamada “Covid-19 test sonuçlarım geldi ve sonuç negatif. Bana ulaşan, endişelerini ve desteklerini sunan herkese teşekkür ediyorum. Sağlığınızı korumak için lütften gereken önlemleri alın” dedi.

Gobert ve takım arkadaşı Donovan Mitchell’ın testlerinin pozitif çıkmasından yaklaşık bir ay önce All-Star yayınında ikiliyle bir araya gelen Barkley, ABD’de virüs patlak verdiğinde New York’ta bulunuyordu.

İLGİLİ HABER Gigi Datome: Grip geçirdik, sonuçları bekliyoruz

Daha sonra MLB ekibi Los Angeles Angels’ın bahar kampında takımla bir gün geçiren Barkley, daha sonra semptomları gösterdiğini açıklamıştı. Angels Genel Menajeri Billy Eppler da oyuncularının semptom göstermediğini ancak durumlarının yakından incelendiğini ifade etti.