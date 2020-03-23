Bülent Uygun’dan videolu ‘Evde Kal’ mesajı

SELAMİ AYDIN / DENİZLİ – Corona virüsü salgınına karşı toplumu diyarlı olmaya davet eden Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun kısa bir video çekerek takipçilerini uyardı. Uygun, ‘Canım Türkiyem lütfen evinde kal’ diyerek başladığı videoda şu ifadeleri kullandı:

* Canım Türkiyem lütfen evinde kal. Sevgili Denizlililer, Allah rızası için evinizde kalın.

* Bu bir grip virüsü değil bu öldürücü bir salgın dolayısıyla hepiniz birer doktor gibi hijyeninizden sorumlusunuz.

* O yüzden evinizde kalın, sağlıcakla kalın, Allah rızası için kalın, lütfen kalın.

* Çünkü ülken için, vatan için kalman gereken tüm sevdiklerin için lütfen evinizde kal.

* Birbirinizle kaldığınızda da sevgiyle bakın aşkla bakın. Son kezmiş gibi ilk kezmiş gibi aşk içinde… Sağlıcakla kalın.

HOROZDAN MESAJ VAR: SIKILDIĞINIZI BİLİYORUZ

Yukatel Denizlispor Kulübü de sosyal medya hesabından 65 yaş üstü Denizlililere seslenerek ‘Evde kal’ dedi. Denizlispor Kulübü’nden yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

* Eli öpülesi, 65 yaş üstü değerli büyüklerimiz; bugünlerde öncelikle kendi sağlığınız için evde kalmalı, devletimizin sizleri korumak amaçlı almış olduğu karara uymalısınız.

* Bugünlerde evde çok sıkıldığınızı biliyor ve ilk seyircili maçımızda sizleri misafir etmekten onur duyacağımızı bilmenizi istiyoruz.

* 65 yaş üstü siz değerli taraftarlarımızın biletlerini ücretsiz yükleyeceğimiz, stadyumda sizlere sıkı sıkı sarılarak hasret gidereceğimiz ilk seyircili maçımızı sabırsızlıkla bekliyor, o zamana kadar kendinize çok iyi bakmanızı diliyoruz.