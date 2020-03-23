SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

Beşiktaş’ta kritik zirve! Sergen Yalçın 3 yıldızı takımda tutmak istiyor

Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi ve Teknik Direktör Sergen Yalçın’la birlikte 4 yönetici tesislerde buluştu. Gelecek sezon çok önemli kararların alınabileceği sinyalleri verildi

SKOR ÖZEL | Ali Aydın
08:45 -
Haberler Beşiktaş
Beşiktaş’ta kritik zirve! Sergen Yalçın 3 yıldızı takımda tutmak istiyor

Corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e ara verilmesinin ardından Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor. Başkan Ahmet Nur Çebi ile yöneticiler Emre Kocadağ, Erdal Torunoğulları, Adnan Dalgakıran ve Umut Şenol'la birlikte Teknik Direktör Sergen Yalçın bir araya geldi.

Sözcü Gazetesi muhabiri Ali Aydın’ın haberine göre; Salgın nedeniyle tüm dünyanın yaşadığı ekonomik krize dikkat çeken Çebi, gelecek sezon bazı yaptırımlara gidebileceklerini iletti. Yöneticiler, Çebi'nin bu görüşünün ardından marjinal kararların alınabileceğine onay verdi.

14 yabancı sayısının yarı yarıya indirilmesi gündemde. Yalçın, her oyuncunun satılabileceğini iletti. Caner, Atiba ve Gökhan'ın takımda kalması ama deneyimli iki yerli yıldızın yeni sözleşmelerindeki maaşında indirim yapılması bekleniyor.

İLGİLİ HABER Ahmet Nur Çebi: Süper Lig iptal edilebilir Ahmet Nur Çebi: Süper Lig iptal edilebilir

beşiktaş sergen yalçın
Son güncelleme: 08:47 23.03.2020