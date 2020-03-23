Basketbol Süper Ligi’nde corona yüzünden yeni düzen!

Corona virüs salgını nedeniyle futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglerin ertelemesinin ardından ekonomik sıkıntıda olan kulüpler yeni arayışlara gitti. ING Basketbol Süper Ligi ekipleri özellikle yabancı oyuncularının kontratlarını gözden geçiriyor. Frutti Extra Bursaspor ve Türk Telekom'un başını çektiği birçok ekip, 6 maddelik bir teklifi oyunculara veya temsilcilerine gönderdi.

Teklif kapsamında yabancı oyunculara kendi ülkesine gitme izni verildi. Türkiye'yi EuroLeague'de temsil eden Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun yanı sıra bu sporda söz sahibi olan Galatasaray Doğa Sigorta ve Pınar Karşıyaka'nın da önümüzdeki günlerde bu konuda girişimlerde bulunması bekleniyor. Öte yandan, izin verilmesinin ardından Türkiye'de neredeyse yabancı basketbolcu hiç kalmadı. Son olarak Beşiktaş Sompo Sigorta'dan Gotcher ülkesi ABD'ye döndü.

İŞTE O TEKLİFLER:

1-TÜRKİYE´DE kalmak veya gitmekte özgürsünüz.

2) MART ayı itibarıyla maaşlar, primler yani tüm alacaklar ödenecek.

3) TÜRKİYE'YE döndüğünüzde 14 gün karantina altına alınacaksınız.

4) FIBA, EuroLeague ve TBF tarafından oynanma kararı alınır ise sporcular, kulüplerin bildirdiği tarihlerde Türkiye'ye dönecek; antrenman ve maç programına uyacaklar ve kontratlardaki tüm maddeler devam edecek.

5) TÜRKİYE'YE dönmeyi kabul etmeyen sporcuların sözleşmesindeki hakları, hak kaybına uğrar. Bu süreç FIBA ve TBF tarafından iptal edilirse, sözleşmeler FIBA ve TBF maddeleriyle çözülecek.

6) TÜRKİYE'DE kalmayı düşünen yabancı sporcuların sözleşmesindeki tüm sosyal haklar, lig başlayana kadar aynen devam edecek.