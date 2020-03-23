Anderlecht salgın sebebiyle yardımcı antrenörü görevden aldı

Belçika kulübü Anderlecht, corona virüsünden dolayı yaşanan ekonomik kriz sebebiyle teknik direktör yardımcısı Par Zetterberg’i görevden aldı.

Zetterberg daha önce Anderlecht’te futbolcu olarak da görev almıştı. Ancak Belçika kulübü pandemi sebebiyle zor günler geçiriyor.

Yapılan açıklamada, “Diğer pazarlarda olduğu gibi futbol da, salgın sebebiyle ekonomik açıdan zor günler geçiriyor. Hazırlanan öngörülere göre kulüp her gün kısa vadede yaşayacağı gelir kaybına hazırlıklar yapıyor. Bu minvalde Par Zetterberg’in görevine son verildi. ‘The Swede’ kulüp efsane olarak kalmaya devam edecek” denildi.

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Belçika medyasına konuşan Zetterberg, “Bunun olabileceğini tahmin etmemiştim. Kulüp ayrıntılı bir açıklama yapmadan kontratımı feshetti. Üzgün değilim ancak hayal kırıklığına uğradım. Tasarrufa mı gitmek istediler yoksa yaptığım işten mi mutlu değillerdi bilemiyorum. Sebebini bilmesem de alınan kararı kabul etmek zorundayım” dedi.

İsviçre kulübü Sion da daha önce ekonomik kısıtlamalara gitmişti. Salgın sebebiyle yaşanan kriz göz önüne alındığında keskin ekonomik önlemler alan başka kulüplerin olacağı tahmin ediliyor.