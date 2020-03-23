Almanya’nın ilk corona hastası futbolcusu: Kıçınızın üstüne oturun

Paderborn formasını giyen 20 yaşındaki stoper Luca Kilian, Almanya Bundesliga'da corona virüsü testi pozitif çıkan ilk futbolcu olmuştu. Covid-19 ile geçirdiği 10 günün ardından durumu iyiye doğru giden genç futbolcu Almanya'da bir röportaj verirken hem hastalık sürecini anlattı hem de önemli tavsiyelerde bulundu.

“İyileşiyorum, virüs etkisini yitiriyor gelecek hafta içinde tamamen iyileşeceğimi umuyorum” diyen Kilian hastalığın başlangıç sürecini, “10 Mart'ta başladı. Boğazımda kaşıntıya benzer bir his vardı, öksürme yoktu. Ertesi gün başım ağrımaya başladı ama antrenmanlara devam ediyordum. 12'sinde ateşim yükselmeye başladı, kulüp doktoruna durumumu anlatınca hemen bir test talep ettiler. Bir gün sonra bütün belirtileri gösteriyordum ve durumum daha kötüye gitti. İlk defa o zaman korktum. Ancak dördüncü günün sonunda ateşim düşmeye başladı ve o günden sonra durumum iyiye doğru gitti” şeklinde anlattı.

Annesinin hemşire olduğunu ve o yüzden Dortmund'da ailesinin evinde kaldığını söyleyen genç futbolcu, “Annem beni mümkün olduğunca izole etti ve durumumu kontrol altında tuttu” dedi ve mental durumunu “Bu normal bir grip gibi olmadığı için mental olarak da ilk birkaç gün oldukça korktum. Vücudumun virüse karşı iyi tepki verdiği sonraki günlerde biraz daha iyi durumdaydım” sözleriyle anlattı.

‘K.çınızın üzerinde oturun…'

Tavsiyelerde de bulunan genç futbolcu, “Devletin ve doktorların yönlendirmelerine uyun. Mesafenizi koruyun, hijyen kurallarına uyun ve ‘corona partilerine' gitmeyin. Tamamen saçmalık. K.çınızın üzerine iki hafta oturun ve sadece ihtiyacınız olanını alın. Başka türlü bu virüsü kontrol altına alamayız. Kendi deneyimimle konuşuyorum; ben bir sporcuyum ve fitim ancak bu virüsle savaşırken çok zorlandım. Bu geçmişte hastalık yaşamış insanların hayatını tehdit eden bir virüs” dedi.

Futbolun ne zaman yeniden başlayacağı hakkında fikri sorulan genç isim, “Tüm tehlike geçtikten sonra ancak oynayabiliriz. En iyi ihtimalle son maçları seyircisiz oynayabiliriz diye düşünüyorum” diye cevap verdi.

Kilian, salgının sporcular ve spor kulüpleri üzerindeki ekonomik etkisi hakkında ise “Annemin küçük bir antika dükkanı vardı ve o da dükkanını kapattı. Nasıl gelişeceğini merakla bekliyorum. Ancak anlayacağınız üzere son birkaç gündür bu benim öncelikli düşündüğüm bir şey olmadı. Basitçe Joshua Kimmich ve Leon Goretzka'nın başlattığı yardım kampanyasını oldukça olumlu buluyorum” dedi.