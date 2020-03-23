Abdurrahim Albayrak’ın durumu ile ilgili ilk açıklama: Her zamanki gibi inancı yüksek

Galatasaray eski yöneticisi Özgür Savaş Özüdoğru, corona virüsü testi pozitif çıkan Abdurrahim Albayrak ile konuştuğunu açıkladı. Twitter’dan bir paylaşım yapan Özüdoğru; “Çok değerli Abdurrahim Albayrak ile az önce telefonda konuştum. Her zamanki gibi inancı yüksek, moralini iyi tutmaya gayret ediyor inşallah hanımefendi ile beraber çok çabuk iyileşerek hepimizi mutlu edecek. Dualarımız onlarla” ifadelerini kullandı.

Çok değerli @_AAlbayrak işe az önce telefonda konuştum. Her zamanki gibi inancı yüksek , moralini iyi tutmaya gayret ediyor inşallah hanımefendi ile beraber çok çabuk iyileşerek hepimizi mutlu edecek. Dualarımız onlarla — Özgür Savaş Özüdoğru (@Ozsoz1905) March 23, 2020

Geçtiğimiz hafta Yeşilköy'deki özel bir hastaneye kaldırılan 65 yaşındaki Albayrak'ın ilk testi negatif çıkmıştı. Gözlem altına alınan ve ikinci testi yapılan Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'ta corona virüs tespit edildi. Karantinaya alınan Albayrak çiftinin tedavilerine acil olarak başlandığı öğrenildi. Abdurrahim Albayrak'a corona teşhisi konması kulüpte üzüntü uyandırdı.

OYUNCULAR VE TEKNİK HEYET TEST YAPTIRACAK

Yaşanan gelişmelerin ardından Galatasaray Kulübü oyuncuları ve teknik heyetin de teste gireceği öğrenildi. Albayrak, 15 Mart'ta oynanan Galatasaray-Beşiktaş maçını stadyumda izlemiş; teknik heyet ve diğer yöneticilerle bir araya gelmişti.