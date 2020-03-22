Roberto Mancini: ‘Kimse bu cehennemi yaşamaya hazırlıklı değildi…’

Bir dönem Galatasaray’ı da çalıştıran şu sıralar ise İtalya Milli Takımı’nın başında yer alan Roberto Mancini, La Gazzetta dello Sport’un ilk sayfasında yer alan flaş bir röportaj verdi. Corona virüsünün etkileri ve gelecek seneye ertelenen Avrupa Futbol Şampiyonası hakkında konuşan Mancini çarpıcı ifadeler kullandı.

“Çocuklarım güvende. Ancak iyi olmalarına rağmen, hala Jesi’de yaşayan annem ve babam için endişeliyim” diye konuşan Mancini yakın bir arkadaşının da hayatını kaybettiğini söyledi: “Kız kardeşim aradı ve bir çocukluk arkadaşımın corona virüsü nedeniyle öldüğünü söyledi. Çocukken birlikte futbol oynardık. Jesi’de yardım kuruluşunda çalışıyordu…”

İtalya’da corona virüsünden en ağır etkilenen bölgelerden biri olan ve askeri kamyonların tabutları şehir dışına çıkarmak zorunda kaldığı Bergamo’da durum öyle bir hal aldı ki naaşların yakılması için 7 gün 24 saat çalışan Bergamo’daki krematoryumlar yetişemiyor ve naaşlar çevre bölgelere taşınıyor.

‘KİMSE BU CEHENNEMİ YAŞAMAYA HAZIRLIKLI DEĞİLDİ’

Bu görüntülerden de söz eden Mancini, “Bergamo’dan tabutları çıkaran askeri araç konvoyunun görüntüsü yüzüme bir yumruk gibi indi. Kimse dünyada bu cehennemi yaşamaya hazırlıklı değildi. Yoğun bakımlarda yeteri kadar yatak olmadığı için insanların ölüyor olduğunu düşünmek absürd, kesinlikle kabul edilemez…”

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‘İTALYA’DAN AYRILMAYI HİÇ DÜŞÜNMEDİM’

“Sağlık çalışanlarımız kahramanca çalışıyorlar ve onlara inancım tam. Bu yüzden İtalya’dan ayrılmayı hiç düşünmedim. Yardıma ihtiyacı olanlara yakın hissetmek istiyorum. İtalya’yı temsil ettiğim ve bir kamu görevinde olduğum için değil, basitçe, bir yurttaş olduğum için” diyen Mancini, Euro 2021’i iple çektiğini ve İtalya ulusal marşını hep birlikte söyleme hayaliyle heyecanlandığını da dile getirdi ve Euro 2021’i kazanacaklarını ifade etti.