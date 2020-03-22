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Pergolettese’nin eski başkanı Andrea Micheli corona’dan hayatını kaybetti

İtalya Serie C takımlarından Pergolettese'nin eski başkanı 37 yaşındaki Andrea Micheli'nin corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

SKOR DIŞ HABER
15:49 -
Haberler Futbol
Pergolettese’nin eski başkanı Andrea Micheli corona’dan hayatını kaybetti

Corona virüsü salgınının en çok etkilediği ülkelerden biri olan İtalya’da spor dünyasını üzen bir haber geldi. Serie C takımlarından Pergolettese’nin 37 yaşındaki eski başkanı Andrea Micheli, corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

Pandemi ilan edilmesine neden olan salgın, İtalya’da 3 bin kişiden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olurken, Serie C takımı Pergolettese, eski başkanları Micheli’nin ölümünü resmi olarak açıkladı.

Pergolettese takımının profesyonel liglere yükselmesine önemli rolü olan 37 yaşındaki Micheli, takımı Serie D’de şampiyon olduktan sonra 2016 yılında görevini bırakmıştı.

Micheli, Pergolottese’den önce yerel bir takım olan Pizzighettone’de başkanlık görevi yapmıştı.  Dün gece Real Madrid’in eski başkanlarından 76 yaşındaki Lorenzo Sanz’ın da, yeni tip corona virüse yakalanmasının ardından hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

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Andrea Micheli italya Pergolettese Serie C
Son güncelleme: 16:25 22.03.2020